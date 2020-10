Patřil k zakladatelům teplické konference Výživa a zdraví. Byl propagátorem zdravé stravy, podílel se na projektu svačin do škol. Jako dostačující denní dávku vitamínů doporučoval jednu žlutou papriku. Byl dlouholetým zastupitelem Teplic, kandidoval i do poslanecké sněmovny. V pondělí 12. října však přišla smutná zpráva, že zemřel. Svých 84. narozenin, které by oslavil 22. listopadu v oblíbené restauraci Alladin v Teplicích, se bývalý dlouholetý okresní hygienik MUDr. Jan Ševčík už bohužel nedožije.

Zpráva o úmrtí teplické osobnosti v oblasti zdravotnictví překvapila jeho spolupracovníky, opoziční zastupitele, zejména však blízké přátele rodiny. „Byla to pro mě obrovská rána. Minulý týden jsme se spolu domlouvali nad jedním projektem. Nyní už na nás kouká tam ze shora,“ potvrdila smutnou zprávu o odchodu jednoho z dřívějších nejvýznamnějších hygieniků v České republice přítelkyně rodiny Eva Helisová.

Byl také zastupitelem

V poslední době působil Jan Ševčík v opozici města. Jako zastupitel v předešlých obdobích vystupoval za Volbu pro Teplice. Nicméně si velmi vážil dlouholetého představitele Jaroslava Kubery. Byl to právě on, kdo navrhl pro Kuberu titul čestný občan Teplic. Nikdy se nebránil spolupráci s vedením města při organizování svých konferencí v teplických lázních na téma výživy. S pokorou vnímal i současné vedení radnice.

Současného primátora Teplic Hynka Hanzu nemilá zpráva o Ševčíkově úmrtí zastihla při pondělní cestě do Senátu. „Dovolte mi vyjádřit jménem svým i jménem města Teplice upřímnou soustrast všem pozůstalým, rodině a přátelům tohoto váženého občana našeho města. Nechť odpočívá v pokoji,“ napsal na svém facebookovém profilu primátor.

Výživové konference

Výživové konference, které bývalý ředitel hygienické stanice pořádal od roku 1996 společně s Františkem Kotěšovcem, proslavily Teplice po celé republice. Každoročně se na ně sjížděly kapacity v oboru zdravotnictví a výživy. Teplice převzaly štafetu po Praze. A právě přesun do lázeňského města na sever Čech považoval Jan Ševčík za svůj velký úspěch. „Nikdy předtím jsme tak velkou akci nepořádali. Zkušenosti jsme měli tak nejvýše z pořádání krajských seminářů. Nicméně bylo velmi lákavé pomyšlení na to, že budeme moci sami rozhodovat a prezentovat to, jak by opravdu hygienici výživy, lékaři a jejich asistenti měli pracovat, a co by opravdu jako akutní primární medicínskou prevenci onemocnění z nesprávné výživy měli dělat a čím by se měli zabývat. Nás, coby teplické pracovníky zdejší OHS, to velmi rychle přimělo štafetu organizátorů celostátních konferencí bez váhání převzít,“ uvedl vloni v rozhovoru pro Teplický deník.

Jeho velkým kamarádem byl například středoškolský učitel Jiří Řehák, který doktora Ševčíka považoval za mentora. „Znali jsme se dlouhá léta. Přestože nás dělilo od sebe několik let, jsem rád, že jsem ho mohl považovat za přítele. Vážil jsem si ho i za jeho přehled, o Teplicích věděl všechno,“ vzpomíná pedagog z gymnázia, na kterém měl MUDr. Ševčík řadu přednášek ohledně hygieny a výživy.

Celou svou profesní kariéru prožil v severních Čechách

Jan Ševčík se narodil se v Čebíně u Brna, ale pak se s rodiči přestěhoval do Svatého Jana pod Skalou blízko Berouna, malé vesničky uprostřed nádherného Českého Krasu spojené s nejstarší historií českých dějin. Prakticky celou svou profesní kariéru následně prožil v severních Čechách. V roce 1961, hned po úspěšném zakončení studia na lékařské fakultě UK v Praze, nastoupil na OHS v Teplicích. V hygienické službě pak zastával různé funkce od vedoucího oddělení, vedoucího odboru, okresního hygienika, vedoucího odboru na KHS, až po dlouholetého ředitele ZÚ v Ústí nad Labem. Pracoval však také jako závodní a ústavní lékař. Nad rámec své běžné činnosti působil s MUDr. Kotěšovcem v poradně pro těhotné a jako jeden z prvních zahájil poradenskou činnost v hygieně výživy.

„Nikdy neměl na růžích ustláno, ale vše se mu podařilo překonat díky jeho nezlomné vůli. Právě pro jeho záviděníhodnou přednost, umění získávat spolupracovníky pro okamžitá řešení problémů, které se v jeho oboru objevovaly, dalo by se říci, každodenně,“ napsali o teplické osobnosti jeho spolupracovníci v oboru MUDr. Bohumil Turek, RNDr. Petr Šíma.