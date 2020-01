V jednu hodinu ráno přišlo oznámení na pult centrální ochrany MP Dubí z tísňových hodinek od ženy, která potřebovala pomoc. Ve svém bytě žena upadla na zem a nemohla sama vstát.

SOS hodinky. | Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

„Paní dostala do užívání tísňové hodinky, pomocí kterých si přivolala hlídku,“ řekl velitel MP Dubí Tomáš Pykal. Strážníci mají v zapečetěné obálce klíče od jejího bytu pro případ jako ten, který nastal. Hlídka našla ženu ležet na podlaze v jejím bytě. „Žena upadla, zraněna nebyla. Bez pomoci by se sama ale nezvedla a ani by si jinak nemohla zavolat pomoc, protože by se k telefonu nebyla schopna dostat,“ dodal Pykal.