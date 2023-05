Žena na Galerii. Nejde o reklamu. Bude to něco neobvyklého, říká ředitel centra

Po instalaci alegorické sochy Davida přímo v atriu nákupního centra potvrzuje Galerie Teplice svůj další rozměr aktivit obchodního areálu. Ten koresponduje s názvem Galerie. Podpora umění. Na jedné z venkovních stěn vzniká v těchto dnech umělecké dílo dnešní doby. Lidé na tím diskutují, co to bude. Jak jsme zjistili, vypadá to, že půjde o další z řady "prsatic" umělce s pseudonymem JW Mind Strike.

Velkoformátový umělecký výtvor vzniká na Galerii Teplice. | Foto: Deník/Petr Málek