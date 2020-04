Na policejní oddělení totiž přišla seniorka, která policistům přinesla igelitový sáček, ve kterém byl ruční granát. „Žena ho našla ve křoví u nedalekého marketu, a místo aby na místo přivolala policii, jak by tomu v případě nálezu munice, zbraně, nebo jiného podezřelého předmětu mělo být, nalezený granát vzala a odnesla ho na služebnu,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Policisté si munici od ženy převzali, granát uložili do trávy v zadním traktu budovy a uzavřeli chodník v přilehlé ulici, stejně tak čtyři vchody do nedalekého panelového domu. Cestou operačního důstojníka na místo přivolali pyrotechnika, který ohledáním nálezu zjistil, že se jedná o nefunkční ruční obranný granát F1 bez trhaviny a iniciátoru, na kterém je nasazen podomácku vyrobený zapalovač z hliníku.

„Nejen, že pokud by se jednalo o ostrý útočný granát, vystavila žena značnému nebezpečí sebe, ale ohrozila i všechny lidi v okolí míst, kterými procházela,“ dodal Vítek. Pokud někdo najde předmět, který se byť jen podobá nevybuchlé munici, zbrani, nebo nástražnému výbušnému systému, je namístě ihned zavolat na linku 158, doporučuje policie. Zároveň je vhodné místo označit a upozornit spoluobčany v blízkosti místa nálezu, aby se nepřibližovali. „Nálezce by měl odejít do bezpečné vzdálenosti a vyčkat na příjezd policistů, v žádném případě není vhodné s takovým předmětem jakýmkoliv způsobem manipulovat!“ sdělil Vítek.