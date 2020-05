Věci z hrobů na hřbitově v Novosedlicích kradla za bílého dne 41letá žena z Teplic. Když ji v minulých dnech dopadli strážníci, měla v batohu nastrkaných několik sošek, které zdobily hrobová místa. Hlídku městské policie se zlodějka snažila ošálit historkou, že sošky nalezla vyhozené v kontejneru na odpad a chtěla je zachránit před likvidací.

„Její tvrzení ale bylo ke stavu nepoškozených sošek zcela nepravděpodobné,“ komentoval ředitel dubských strážníků Tomáš Pykal. Po zveřejnění fotografií zadržených věcí na webových stránkách okolních měst se o ně přihlásili jejich majitelé. „Případ jsme předali komisi k projednávání přestupků, která se bude počínáním ženy zabývat,“ dodal čelní představitel městské policie.

O tom, že se majitelům hrobů v Novosedlicích ztrácí různé věci, strážníci věděli už delší dobu. Mizely i květiny, které tam nosili pozůstalí. Strážníci proto rozmístili po hřbitově mobilní kamery. Ty ale neobsáhnou celý prostor rozsáhlého areálu, takže se zástupci městské policie domluvili přímo se správkyní hřbitova, aby je hned informovala, až někoho podezřelého uvidí. Díky tomu se jim nakonec ženu podařilo dopadnout.

Nebylo to poprvé, co muži zákona řešili krádež na hřbitově v Novosedlicích. Jeden ze zlodějů si tam v minulosti vyhlédl nápojový automat. Vylomil z něj pokladničku. Podobné krádeže se ovšem odehrály i na dalších místech v okrese. V Teplicích se v minulosti lidské hyeny zmocnily třeba několika kovových rámů s prosklenými dvířky od kolumbárií se škodou za 6 tisíc korun. K tomu zloději vzali ještě urny a popel z nich vysypali.

Mluvčí policie Daniel Vítek k tomu uvedl, že se tím dopustili trestného činu hanobení lidských ostatků, krádeže a zároveň poškozování cizí věci. Krádeže na hřbitově má v záznamech také policie v Bílině. Už několikrát zde musela vyšetřovat případy, kdy zloději odcizili urny nebo kovové vybavení.

Pozůstalým vadí, že z hrobů mizí třeba květiny, andílci, kanystry na vodu i plyšové hračky dávané na hrob zemřelým dětem. „Byla jsem tu minulý týden dát manželovi velkou okrasnou svíčku a květiny ze zahrady. Dneska jsem přišla znova a oboje je pryč,“ po stěžovala si Deníku na pietním místě v Teplicích paní Ludmila.

Určitým řešením by mohlo být instalování monitorovací kamery přímo mezi hroby. Je to ale jednak finančně náročné, jednak technicky někde nemožné. Ve výhledu by totiž vadily větve stromů. Obdobím, kdy se na hřbitovech krade nejčastěji, jsou Dušičky a také Vánoce.