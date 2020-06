K volebnímu faux pas došlo v Teplicích. V lednu zesnulému Jaroslavu Kuberovi přišla tento týden domů obálka s hlasovacími lístky. Se štítkem na jeho jméno ji společně s dalšími volebními dopisy měla rodina ve schránce.

Jaroslav Kubera, předseda Senátu. Zemřel 19. ledna 2020. | Foto: Petr Zikmund

„Asi aby si zvolil adekvátního nástupce. Doba je hodně hektická, stane se,“ reagovala na bizarní situaci s patřičným nadhledem po tatínkovi dcera Vendula Vinšová. Podle magistrátu se stala chyba v systému. Štítky na obálky se tiskly v únoru, tedy pár dnů po náhlé smrti bývalého primátora Teplic. Do té doby se nestihlo ho administrativně vyřadit z evidence. „Měli jsme si to více pohlídat,“ řekla Pavla Doksanská, která má volby v Teplicích na starosti. Připustila, že tento případ nemusí být jediný. „Obálky pro nás roznáší Česká pošta. My jí tiskneme v předstihu štítky s adresami,“ uvedla. Byť jde pro rodinu o nemilou záležitost, podle Vinšové je ji potřeba brát s určitou rezervou. Proto také k celé věci vtipně dodala, že je to vlastně dané osudem. „Táta si to řídí sám i tam seshora. Přece nebude chybět u voleb. Zejména, když se ho vlastně tak trochu týkají,“ poznamenala.