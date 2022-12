Bezdomovců přibývá

Počty bezdomovců rostou každým rokem. Důvodem může být to, že v České republice nefunguje komplexní systém, který by bezdomovectví účinně řešil. Deset let na ulici žije muž, který mě u ohně na Bramši přivítal mezi prvními. V minulosti ho k zemi srazil alkohol, zadlužil se, přišel o byt i práci. Na ulici skončil i se svým psem. Možná i kvůli němu ho nyní nepřijmou v žádném azylovém domě. Dalším důvodem pro odmítnutí je alkohol. Ten je mezi lidmi na ulici oblíbený. „Zahřeje a ještě chutná,“ zasmál se podivín sedící ve starém křesle u ohně.

Kontejner využil jako bezplatný "hotel". Bezdomovec si ustlal mezi odpadky

Na život v komunitě bezdomovců je potřeba si zvyknout. Shodla se na tom partička čtyř lidí, se kterými jsem si ve stanovém městečku povídal. „Naučíte se přežívat zimu, shánět si obživu a prostě se nějak o sebe postarat. Trochu problém je s hygienou, to se musí přiznat,“ vedl řeč muž v potrhaném kabátu a zimních botách bez tkaniček.

„Nesmíte se stydět prohrabat popelnice. Lidé toho totiž dneska hodně vyhodí. I jídlo nebo věci na sebe,“ pokračoval. Když máte štěstí, přijdete si v nádobách na odpadky i na něco, co lze zpeněžit. „Našel jsem šperkovnici a bylo v ní stříbro,“ mluvil o svátečním dnu, který ho v životě potkal. „Prodal jsem ho, část vyměnil za jiné věci mezi kamarády. Byl to dobrý kšeft,“ dodal.

Strážníci je monitorují

Bezdomovci v Teplicích jsou v hledáčku různých charitativních spolků, které jim nabízejí pomoc. Jejich život monitoruje městská policie. „Dáváme jim pytle na odpadky, bavíme se s nimi, říkáme jim, jaké mají možnosti pomoci,“ uvedl Marek Weiss z Městské policie Teplice.

Ne se všemi je ale prý řeč. Někteří lidé z ulice jsou na strážníky dokonce agresivní. Počty bezdomovců se mění, současné odhady hovoří o osmi desítkách, které by ve městě měly být. Část se jich na zimu uchýlila do azylových domů. Ty jsou ale podle Weisse už kapacitně na své hranici a další lidi bez přístřeší už nepřijímají.

Hotovo, uklizeno. Na místě někdejší ruiny v Mlýnské stanují poslední bezdomovci

Kapacitní možnosti na ubytování nemá teplická radnice. Připravila ale pro bezdomovce nápomocný program. Aby jim pomohla k pracovním návykům, nechala je po městě na podzim hrabat listí. Za dvouhodinovou brigádu dostali lidé z ulice stravenky na jídlo.

„Motivem je, aby byli tito lidé opět schopni si například hledat zaměstnání, začít fungovat běžně v rámci společnosti,“ zmínil primátor Teplic Jiří Štábl. V zimě by bezdomovci mohli pomáhat s odklízením sněhu. Pokud se tedy budou chtít do života města zapojit.