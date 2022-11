Salesiáni objekt koupili před třemi lety za devět milionů korun. Stavební práce začaly po dvou letech příprav v pondělí 14. listopadu. První fáze rekonstrukce objektu s velkou zahradou by měla trvat přibližně rok. „Chceme vytvořit místo, kde se děti a mladí budou potkávat, hrát si, učit se a růst společně s kamarády v bezpečném prostředí. Právě tento objekt, který bude konečně v naší režii, a ne v pronájmu, nám to má zaručit na řadu let,“ uvedla Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty Teplice.

Většinu peněz investuje zřizovatel, tedy Salesiánská provincie Praha. Zbytek shánějí tepličtí salesiáni formou darů a od sponzorů. „Aby tento Živý dům byl domem, kde se postarají o mládež s láskou, s dobrým srdcem,“ požehnal při zahájení stavby novému projektu litoměřický biskup Jan Baxant.

30 let v Teplicích

Pro vedení města je Živý dům důležitý s ohledem na místo, kde vzniká. „Je to v lokalitě města, ve které je taková pomoc potřebná,“ okomentoval primátor Teplic Jiří Štábl. V Trnovanech, kde dům stojí, žijí také děti ze sociálně slabších rodin. Právě s nimi je podle primátora nutné více pracovat.

Na první etapu v závislosti na financích naváže případně přestavba podkroví. V budoucnu by se měla proměnit i okolní zahrada na sportoviště pro děti a mládež.

Tepličtí salesiáni budují vlastní centrum. Vznikne na místě bývalé školky

Salesiáni v Teplicích fungují celkem ve třech pobočkách. Zachovat chtějí tu na prosetickém sídlišti. Zbývající aktivity se mají po rekonstrukci objektu přesunout přímo do Živého domu. V Teplicích spolek funguje už 30 let. První prostory pro děti otevřel v roce 1990 v Šanově, o devět let později zahájilo provoz salesiánské středisko v Proseticích. O dalších deset let později se rozšířilo i do Trnovan.

Děti do střediska chodí na doučování, kroužky, jezdí na akce a tábory. Mládeži salesiáni pomáhají se studiem, hledáním práce a s problémy, které přicházejí s jejich věkem. Zkušenosti při výchově dětí nabízejí i rodičům. Pro školy organizují programy na zlepšení vztahů ve třídách i prevenci proti šikaně.