Levonohý záložník celou svou aktivní kariéru s výjimkou vojny v Dukle Banská Bystrica a Dukle Praha strávil v dresu TJ Sklo Union Teplice. Byl členem mládežnických a juniorských reprezentačních výběrů, stal se neoficiálním mistrem Evropy do 18 let a mistrem Evropy do 23 let.