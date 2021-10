Pytláctví je nelegální lov. Může jít o trestný čin nebo přestupek. Vloni rybáři zaznamenali skupinu sedmnácti ukrajinských lidí na Vltavě u Vyšehradu. Nikdo z nich neměl povolenku a brali vše, co z vody vytáhli. Skončili na policii.

V Česku se začíná rozmáhat pytláctví u řek a rybníků. Každoročně chytí policie a rybářská stráž stovky rybářů bez povolení. Za pytláctví přitom hrozí tisícová pokuta. Strážníci, rybářská stráž i policisté na vodě teď provádějí kontroly v okolí rybníků a řek mnohem častěji. Navíc je jim odebrán rybářský průkaz. Pokud ale jde o organizovanou akci nebo je škoda přes 10 tisíc tisíc korun, či opakovaný trestný čin, jsou tresty výrazně vyšší - až pět let za mřížemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.