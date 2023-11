Zahrady, garáže a také auta. Tam všude vlezl v minulých dnech zloděj v Krupce, aby si něco odnesl. Pomáhal mu v tom kamarád. Nakonec oba skončili v síti policie.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Se „škodnou“ se v měsíci říjnu potýkali policisté v Krupce. Během několika dní jim byly oznámeny krádeže různého druhu. Začalo to vloupáním do garáže, dále zmizely věci ze šesti zahradních objektů v kolonii. Majitelé čtyř vozidel oznámili, že se jim do aut někdo vloupal, a odnesl si uvnitř odložené věci.

Podle policie okradeným majitelům vznikla celková škoda přes 100 tisíc korun. K dopadení pachatelů pomohla náhoda a také preventivní kontroly v zahradních koloniích.

Znáte tyto tváře? Policie právě pátrá po desítkách lidí z Teplicka

"V zahrádkářské kolonii byly prováděny kontroly ze strany PČR, tak i místní městské policie. Při jedné z kontrol zde strážníci natrefili na muže, který měl u sebe různé věci, které byly posléze ztotožněny s těmi odcizenými v chatkách. Muž byl převezen na policejní oddělení, kdy se pod tíhou důkazů doznal ke krádežím v garáži a v zahradních objektech," uvedla k tomu mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Navíc se zjistilo, že mu pomáhal zkušenější recidivista, který byl v roce 2021 odsouzen za desítky krádeží spáchaných na Moravě. "Tomu byly přiřknuty 4 vloupačky do vozidel v Krupce a okolí. Oběma mužům bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z přečinů krádeže a poškození cizí věci," dodala Gazdošová.

Tohle vás také zaujme:

Takto si užili lampionový průvod v Bystřanech

Zdroj: Deník/Zdeněk Traxler