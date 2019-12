Původní rozhodnutí Antonína Staňka přezkoumala rozkladová komise právě na zadání od Zaorálka. „Dospěla k závěru, že nejsou splněny mimořádně závažné důvody pro zrušení objektu za kulturní památku,“ sdělila v úterý Deníku mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Zároveň dodala, že plošná památková ochrana daná umístěním stavby v památkové městské zóně, k ochraně veřejného zájmu sama o sobě nestačí.

Majitel nemovitosti, teplický podnikatel Jaroslav Třešňák, nové rozhodnutí zatím nekomentoval. Podle Karla Schöna, který ho mediálně zastupuje, je na pracovní cestě a vyjádří se k celé záležitosti až po seznámení s materiály v dalších dnech. Bývalý ministr Antonín Staněk sejmul státní ochranu nad bývalými Hadími lázněmi před svým odchodem z funkce toto léto. Jeho rozhodnutí ale vyvolalo vlnu nevole. Končící ministr své překvapivé rozhodnutí ohledně osudu stavby v Teplicích tehdy bránil na svém twitterovém profilu. „Přišlo mi logické dát lázním naději na další využití, než je dále nechat nesmyslně chátrat,“ obhajoval se.

O osudu této chátrající stavby jednali v pondělí tepličtí zastupitelé. Bez ohledu na výsledek Zaorálkova přezkoumání památkové ochrany posvětili návrh vedení města na vykoupení Hadích lázní. Za rozpadající stavbu nabízejí majiteli přibližně 7 milionů korun, což vychází ze znaleckého posudku, který si radnice nechala vypracovat. „Je to naše cena k jednání. Nyní bude záležet na vlastníkovi, zda ji bude ochoten přijmout,“ komentoval primátor Hynek Hanza.

To, že zastupitelé v pondělí schválili nabídku na vykoupení lázní, je ale nezavazuje k tomu, že tak učiní. „Nikde není dáno, že to nakonec koupíme. Předložili jsme cenu, která je pro nás přijatelná,“ podotkl Hanza s tím, že už má v hlavě určitou představu, co by po rekonstrukci v Hadích lázní mohlo být. „Lázeňský provoz jako takový to rozhodně nebude. Ale třeba nějaké malé muzeum lázeňství by mohlo být reálné,“ zmínil.

Podle teplického patriota Josefa Bendy by v domě na kraji šanovského parku mohla být cukrárna, která by celý prostor Šanova vhodně doplnila. Vedení radnice se shoduje s opozicí, že budovu jako takovou je pro další život města důležité zachovat. Hadí lázně fyzicky vlastní společnost Treinvest Jaroslava Třešňáka, která za areál požaduje 18 milionů korun. K finanční nabídce města se majitel nevyjádřil. Faktem zůstává, že jiného zájemce zatím nemá. Město je pro něj, jak už před časem uvedl, zatím jediným partnerem k jednání.

Pavilon nad Hadím pramenem v centru Šanova byl postaven v letech 1838–1839 ve slohu pozdního empíru. Bývalé lázně jsou jednou z mála dochovaných empírových lázeňských budov v někdejším souměstí. Prošly velkou přestavbou v 70. letech 20. století. Po privatizaci v 90. letech byly opuštěny. Budova je dnes prázdná a chátrá.