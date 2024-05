Město Teplice se rozhodlo na poslední chvíli zařídit promítání finálového zápasu hokejového mistrovství. Obrazovka bude v centru města, kde budou zrovna končit lázeňské oslavy. Vše vyvrcholí u domu kultury, kde mohou lidé sledovat od 20.20 hodin finále, ve kterém Česká republika nastoupí proto Švýcarsku.

Fanoušek při hokejovém zápase MS, ilustrační foto. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

"Po hudebním vystoupení na scéně vedle domu kultury pustíme hokej. Pokusíme se to domluvit tak, aby vše klaplo a stihlo se to," oznámil primátor Teplic Jiří Štábl. Do centra města se tak kromě návštěvníků Lázeňské Teplice 2024 mohou přijít podívat také fanoušci hokeje.

