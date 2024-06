Lázeňský sad u Krušnohorského divadla v Teplicích se přejmenuje na Wolframovy sady, po jednom z dřívějších starostů města. Změnu názvu schválilo v pondělí 17. června zastupitelstvo.

Lázeňský sad v Teplicích. Pohled na divadlo. | Foto: Deník/Petr Málek

Všichni mu stejně říkají "divadelní". Oficiální pojmenování je ale jiné. Jmenuje se Lázeňský. Návrh změny názvu historického městského parku spočívá v jeho novém pojmenování po starostovi města Teplic Josefu Wolframovi (1789 - 1839), který zde přesně před dvěma sty lety zahájil své působení.

Co stojí za změnou názvu? „Je tomu přesně 200 let, co Josef Wolfram zahájil své působení ve funkci. A byl to právě Josef Wolfram, který svou správou města přilákal do Teplic mnoho významných lázeňských hostů, o kterých každý den čteme v lázeňské uličce – ať už to byli další velcí umělci, či mocnáři a státníci tehdejší doby, všichni přijeli díky Wolframově působení. Vděčíme mu tak za to, že se mohou Teplice pyšnit svou slavnou minulostí," říká předkladatel návrhu Petr Šíla.