Změna ve vyhlášce dopadne na pacienty. Připlatí si více za léky

Severní Čechy - Na první pohled jde o nepatrnou změnu jednoho slůvka ve vyhlášce. Ve skutečnosti ale může mít dopad na tisíce českých pacientů. Zvýší se jim totiž doplatky za léky. Podle některých odborníků budou muset lidé platit až o třetinu víc.

„Změna, kterou nyní navrhuje ministerstvo zdravotnictví, skutečně povede ke zvýšení spoluúčasti pacientů,“ potvrzuje například expert na lékovou politiku Josef Suchopár.

TŘICET PROCENT

Co se stane? Vedení resortu se rozhodlo, že se budou jinak vypočítávat ceny českých pilulek. Doposud se ceny určovaly tak, že úředníci našli tři nejnižší ceny stejného léku v Evropě a spočítali z nich průměr.

Při výpočtu ovšem nebrali v úvahu extrémně levné přípravky – konkrétně takové, které svou cenou vybočovaly o více než dvacet procent. Nyní se právě tato hranice sníží. Vyškrtnout se budou moci až takové přípravky, které se vychýlí alespoň o třicet procent.

„Což samozřejmě způsobí, že se zvýší rozdíl mezi cenou a úhradou léku. Pacienti si kvůli tomu logicky doplatí víc,“ říká Suchopár a ukazuje to na konkrétním příkladu: „Pokud by toto pravidlo platilo už dnes, lidé by dávali za lék Omeprazol na žaludeční vředy až o 31 procent víc.“ Úředníci by totiž nesměli při výpočtu použít nejnižší dánskou cenu.

ŽÁDNÁ VYHLÁŠKA

Podle experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála by ministerstvo takové kroky vůbec dělat nemělo.

„Ústavní soud už nejméně dvakrát rozhodl o tom, že jakákoliv změna, která zasahuje do práv pacientů a pojištěnců, musí být učiněna v zákoně, nikoliv ve vyhlášce. Musí ji tedy schválit parlament, nikoliv jeden úředník na ministerstvu – navíc pár dní před volbami, kdy už nepůjde vyvodit vůči nikomu žádná odpovědnost,“ komentoval vyhlášku Dostál.

Do budoucna je tedy podle něj rozhodnutí ministerstva, které lidem nenápadně navýší doplatky za běžně užívané léky, snadno napadnutelné.

Mluvčí resortu Štěpánka Čechová ale úřad brání. Vyhláška je podle ní teprve v připomínkovém řízení, takže podmínky se mohou ještě změnit. „Návrh je ve fázi věcné přípravy a konzultací s odborníky,“ uvedla Čechová. Podle expertů je ale na připomínky příliš málo času, vyhláška proto zřejmě projde v navržené podobě.