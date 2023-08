A nebo jiný příběh výrobce zmrzliny. Mladíkům Martinovi s Honzou v roce 2018 učarovala poměrně nová technika rolování zmrzliny, předtím ji znali jen ze zahraničí. Brzy bylo rozhodnuto a ve světě gastronomie se objevila nová firma – Royal Rolls. A když kluci původem z lázeňských Teplic zjistili, že na celém severu Čech nebyl nikdo, kdo by nabízel rolovanou zmrzlinu původem z Thajska, rozhodli se tehdy zkusit podnikat v gastronomii.

Od začátku si zakládali na poctivosti. „Ta je důležitá v každém řemesle, takže i ve výrobě zmrzliny. Musí skvěle chutnat, ale také dobře vypadat. Zákazník opravdu musí dostat zmrzlinové rolky,“ ukazoval v minulých letech reportérovi Deníku Jan Bodlák z firmy, jak by taková správná rulička zmrzliny měla vypadat. Popsal také postup výroby. Největší výhodou této dobroty je to, že si do ní zákazník může vybrat ingredience podle vlastních preferencí, a navíc ji výrobce připravuje přímo před ním. Vše se odehrává na mrznoucí desce, která má okolo -20 stupňů. Přísady, které si zákazník vybral, zalijí při přípravě zmrzlinovou směsí, jež je primárně ze smetany. Následně vše špachtlemi rozsekají a vytvoří z toho „zmrzlinovou kaši“, kterou rozetřou na mrznoucí desce do obdélníkové tvaru. Poté polotovar špachtlí seškrabují z desky, čímž vzniknou zmrzlinové rolky.

Mladíci rozjeli osvěžující podnik. Svou rolovanou zmrzlinu nazvali Royal Rolls

Vše začalo stánkem u Barbory. V létě 2018 poprvé nabídli svojí zmrzku u vodní nádrže Barbora v Oldřichově u Teplic. Pronajali si tam stánek u hlavního vchodu, který poté zrekonstruovali. Jak už to bývá u podnikání, ze začátku řešili spoustu problémů. „Chtěli jsme původně začít 1. července zmíněného roku, nicméně nám včas nedorazil stroj na rolovanou zmrzlinu. Takže jsme mezitím provizorně prodávali točenou zmrzlinu. Prodeje byly dost slabé, ale věřili jsme, že se to změní příchodem naší rolované novinky. Poté, co stroj dorazil, byl zájem obrovský, skoro každý den jsme měli vyprodáno,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů pro Deník na začátky Honza.

Na Teplicku je řada míst, kde se dá zmrzlina koupit. Točená ze stroje, kopečková nebo na váhu. Když jsme se zeptali v anketě lidí na Teplicku, kterou zmrzlinu by nám doporučili z vlastní zkušenosti, dozvěděli jsme se řadu míst. Některá se opakovala. Hanka Větrovcová z Teplic nám podobně jako Milan Stryja doporučili zmrzlinu v Zahradnictví Dvořák a syn. Paní Jarka Blažíčková nás poslala do Pinocchio cafe v Šanově. Ludmila Jarská zase chodí za koleje. „Bydlíme na Luně a když jdu s vnoučkem do lesoparku v Proboštově, tak si u vlakové zastávky na Angru koupíme v cukrárně zmrzlinu. Je to takové zpestření cesty. Někdy si ji dáme, i když jdeme zpět domů,“ směje se.

Kam pro dobrou zmrzlinu v Teplicích. Tipy od čtenářů:

Zahradnictví Dvořák a syn Teplice

Domácí zmrzlina, má výbornou chuť. Je to zpestření při návštěvě zahradnictví.



Pinocchio cafe Teplice

Široký výběr druhů, od klasiky přes různé netradiční příchutě. Osvěžení do ruky na procházku parkem zejména v teplých dnech.



Cukrárna v Proboštově u železničního přejezdu Anger

Skvělá chuť.