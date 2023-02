Své o tom ví například Miluška Holáková z Teplic. „Hledám už rok zubaře a nemám vůbec šanci se někam přihlásit. Většinou mi řeknou, že mají plno a že to má zkusit za půl roku,“ říká svoji zkušenost. Když měla akutní problémy a nepomohly ani tlumící léky, využila služeb pohotovosti.

Jenže stomatologická pohotovost není klasická ordinace, má lidem, laicky řečeno, v rámci první pomoci jenom ulevit od nejhoršího utrpení. Potom je třeba dojít na klasické ambulantní ošetření ke svému ošetřujícímu zubnímu lékaři. Přesně tak to vysvětlila i mluvčí Krajské zdravotní, akciové společnosti vlastněné Ústeckým krajem zastřešujícím nemocnice, s tím, že v Krajské zdravotní funguje pouze stomatologická pohotovost v ulici Mírová, a to v pátek od 16 do 19 hodin. O sobotách a nedělích a o svátcích je pak v provozu od 8 do 18 hodin. Není to klasická zubní ordinace, ale skutečně pouze pohotovost. Soukromá pohotovost funguje v Bílině.

To je výzva! Zdolejte 32 vrcholů v Krušných horách, pomůžete postiženému dítěti

„Ostatní si ale musí pacient domluvit u svého stomatologa,“ připomněla obecně k systému fungování pohotovostí mluvčí. Jenže klasického zubaře hodně lidí není schopných v Teplicích a okolí sehnat. Když to zkusí, většinou se skutečně dočkáte odmítavých odpovědí s odkazem na plný stav. Třeba VK ZUBNÍ ORDINACE, která má sídlo v Teplicích, to uvádí přímo na profilovém webu. Podobně to mají i další stomatologové v regionu. „Převzali jsme nedávno agendu po kolegovi, takže toho máme hodně,“ říkala sestra z jedné zubní ordinace do telefonu. „Musíte to zkoušet, bohužel jinou radu nemám,“ podotkla.

Štěstí měl Jaroslav Svoboda. Sice musí dojíždět z Teplicka na Chomutovsko, ale je spokojený. „Přes známého jsem se dostal do jedné z ordinací a vyšlo mi to. Raději pojedu dvě hodiny někam autem, ale s tím, že mě tam skutečně ošetří a také mi budou zuby pravidelně kontrolovat. Než při bolestech a problémech obvolávat celé dopoledne zubaře a prosit, aby mě někdo vzal.