O tom, jaký poklad má ve svém psovi, se přesvědčila během loňských vánočních svátků žena z Děčínska. Její kříženec ji varoval před začínajícím požárem v bytě. „Měla jsem zapálené svíčky na adventním věnci v obýváku, zapomněla na ně a šla do sprchy. Za chvíli za mnou ale přiběhl do koupelny můj pes a dával mi najevo, ať jdu rychle za ním. Jako by říkal: Pojď, rychle, něco se děje,“ svěřila se Deníku žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce je ale zná.

Mladé ženě, která tou dobou byla se svým psem doma sama, to nedalo, sprchu okamžitě přerušila a následovala svého mazlíčka do obývacího pokoje. A přišel šok. Věnec celý hořel a plameny šlehaly vysoko.

Hrdinové ve světě



* Mořskou bioložku Nan Hauser zachránila velryba, které si při potápění všiml žralok. Vědkyni ve vodě tlačila až zpět k jejímu člunu.



* Papoušek Willie upozornil svou paničku na to, že se její batole dusí kusem jídla, vykřikováním slov „mami“ a „dítě“.



* Wendy Humphreys zachránila kočka, která si ji lehala často na prso. Žena posléze zjistila, že v něm má nádor.

„Okamžitě jsem na něj vychrstla vodu z psí misky, která byla po ruce. Pak jsem to ještě musela párkrát prolít. Požár poničil jen stolek, na kterém byl věnec. Neumím si ale představit, co by bylo, kdybych ve sprše i přes varování zůstala. Mohlo mezitím chytnout cokoli dalšího, třeba záclony,“ nerada vzpomíná žena, která následně nešetřila chválou na svého zvířecího hrdinu.

Požár se obešel bez zásahu hasičů, žena ale musela v bytě dlouho větrat. Kdyby ji pes nevaroval, mohlo to podle jejích slov dopadnout mnohem hůř. „Ani si raději nechci představovat, co všechno se mohlo kvůli mé tak hloupé chybě stát,“ doplnila.

Podobný případ se stal také v roce 2019. Pes plemene australská kelpie Tony za něj získal ocenění v anketě Statečné psí srdce. Jeho panička vařila rýži, ale byla unavená a usnula. Rýže však vzplála a dům se zaplnil kouřem. Pes ji vzbudil a zabránil tím tragédii.

Zachránil život miminku

Život miminku svých páníčků zachránil pes plemene typu bull, nesprávně označovaných jako bojová plemena. Nera si adoptoval pár z dětmarovického útulku. Když Nerova majitelka koncem roku 2018 porodila holčičku, nehnul se od ní na krok. Jednou v noci, když oba rodiče spali, se začalo dítě dusit vlastními zvratky. Nero začal kňučet a třást postýlkou. Tím probudil matku dítěte, která se na svou dceru podívala a ihned zasáhla. Otočila holčičku na břicho a tím jí uvolnila dýchací cesty.

„Nedokážu si představit, co by se dělo, kdybychom Nera neměli a tu noc mě neprobudil. Budu mu navždy vděčná,“ napsala Nerova majitelka v dopise, který útulek zveřejnil. „Může vypadat jako 'zlý bojový pes' a přitom to může být naopak miláček a třeba někoho zachránit tak jako u nás. Bohužel jsem se s tím názorem 'zlý a bojový' setkala a on by přitom za nás položil život,“ doplnila.

Psi jsou díky svému vyvinutému čichu a schopnosti vycítit nebezpečí nepostradatelnými pomocníky i pro záchranáře. Dokáží najít ztracené lidi v lesích nebo zasypané v sutinách. Jak dokazují příběhy lidí, skutečným hrdinou se ale může stát i „obyčejný“ mazlíček.